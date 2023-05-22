أعلنت قيادة قوات الحدود، الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات كان يحاول إدخال 17 كغم الى العراق.

وقالت القيادة في بيان، إنه "استمراراً للإنجازات الأمنية المتواصلة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال الممنوعات والمخدرات، تمكنت مفارز الفوج الثالث لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة بواجب مشترك مع المديرية العامة لشؤون المخدرات من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات".

وأضاف البيان أنه تم ضبط "بحوزته (17) كغم من المخدرات موضوعة بأكياس كل كيس يزن كيلو غرام واحد كان يحاول إدخالها الى الأراضي العراقية"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة".