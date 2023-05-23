بيان للصدر يشعل مواقع التواصل.. ما صحته وهل تم اغلاق مقرات سرايا السلام؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "الفيديو المرفق قديم، يعود لبيان لزعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) تلاه عنه معاونه الجهادي (ابو ياسر) بتاريخ 29 تشرين الأول 2021، بشأن اغلاق مقار سرايا السلام في المحافظات باستثناء بغداد والنجف وكربلاء وسامراء بصلاح الدين".وأضاف البيان، "أما بشأن الخبر المرفق، فقد تم تداول وثيقة صادرة عن مكتب المسؤول العام لسرايا السلام بتاريخ 17 أيار 2023، موجهة لقيادة عمليات سامراء بغلق مقرات القيادة وتسليم الاسلحة والمعدات الى الشرطة الاتحادية لم يتسن لنا التحقق من صحتها، إلا أننا قمنا بتدوين ملاحظتين تثيران الشك بشأنها هما أن:*النسخة طبق الأصل من وثيقة أخرى صادرة عن ذات الجهة بتاريخ 11 أيار 2023، تتضمن قرار بطرد فردين لمخالفتها توجيهات القيادة العامة للسرايا.*الوثيقة تخلو من وجود تضمين توجيه نسخة منها الى (الادارة المركزية) مقارنةً بوثيقة صادرة بتاريخ 9 أيار 2023، تتضمن توجيه بأغلاق مقار السرايا في ذي قار.رغم ذلك لا وجود لأي مصدر يثبت صحة انسحاب السرايا من سامراء وتسليم اسلحتهم ومقارهم، كما نقلت قنوات فضائية عن الناطق الرسمي باسم سرايا السلام (مرتضى البهادلي) نفيه الأخبار المتداولة بشأن الانسحاب من سامراء، مضيفاً أن القضاء تحت حمايتها إلى جانب قوات الشرطة الاتحادية والمحلية وقيادات عمليات سامراء للجيش العراقي، بحسب المجموعة.