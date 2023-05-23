طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".وبين، أن "طقس يوم الجمعة صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".