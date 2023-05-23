طلبة العراق يلجأون للبحث عن معدلات القبول خلال 2022.. ما الغاية من ذلك؟

وكان قد أكدت وزارة التربية العراقية، أنه موعد الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي ستكون يوم 21 / 6 / 2023ولغاية يوم السبت الموافق 15 / 7 / 2023 في كافة المحافظات العراقية.أما موعد أداء الامتحان للدراستين المتوسطة والاعدادية سيكون عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، وفي حال صادف يوم الامتحان عطلة رسمية ينقل موعد الامتحان الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بحسب البيان.