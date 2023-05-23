خلال 2022.. العراق بالمرتبة الـ50 ضمن أكثر الشعوب بؤساً في العالم

ووفقا لتقرير نشره هانكي، ان "حالة الإنسان تكمن في طيف واسع بين البائس و السعيد، في المجال الاقتصادي"، مبينا ان "البؤس يأتي نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة".واضاف، ان "الطريقة الأكيدة للتخفيف من هذا البؤس هي من خلال النمو الاقتصادي"، موضحاً أن "مقاييس البلدان يمكن ان تخبرنا بالكثير عن الأماكن التي يشعر فيها الناس بالحزن أو السعادة".ويقيس هانكي مؤشر البؤس، "بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".وأشار الى، أن "العراق جاء بالمرتبة 50 من أصل 157 دولة مدرجة بالجدول بأكثر الشعوب بؤساً بحصول على مؤشر 42.3 نقطة، لافتا الى ان "البطالة العامل الأساسي في العراق وراء هذا البؤس".ويحسب هانكي، فإن "زيمبابوي وفنزويلا وسوريا ولبنان والسودان احتلت المراتب الخمسة الأولى بأكثر الشعوب بؤسا، تليها الارجنتين سادسا واليمن سابعا وأوكرانيا ثامنا وكوبا تاسعا وتركيا عاشرا".وتابع ان "اقل الشعوب بؤسا وأكثرها سعادة كان من نصيب سويسرا حيث احتلت المرتبة الاولى، تليها الكويت ومن ثم ايرلندا ومن ثم اليابان، تليها ماليزيا تليها تايوان ".