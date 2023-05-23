كربلاء.. السجن 15 عاماً بحق أحد مجرمي بيع المواد المخدرة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم ألقي القبض عليه وبحوزته (1130) ألف ومئة وثلاثين حبة مخدرة مع كمية من مادة الكريستال المخدرة قدرها (3) غرام، إضافة ادوات مختلفة تستخدم لتعاطي المواد المخدرة".وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017".