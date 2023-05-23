النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة الداخلية

وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الداخلية"، مبينة أن "تعـاون المـواطن فـي الإبلاغ عـن التضـخم أسـاس نجاح الهيئة في استرداد أمواله المسروقة، استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب.وأضافت، أنها "حدَّدت المُدَّة من الثالث والعشرين من أيار الجاري لغاية الثالث والعشرين من حـزيران الـمقــبل؛ للإبلاغ عن قـطـاع ومُديـريـات وزارة الـداخـلـيِّة"، حـاثـةً المواطنين لـ"لإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال الضُّبَّاط والمراتب والـمُوظـفـين والمُديـريـن في هذا القـطاع، أو أزواجـهـم أو أولادهـــــــم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".وتجدُّد تنبيهها إلى أنَّ "تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكل قطاعاتٍ جاء حسب الأولويَّـة"، لافتة إلى "بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ".وأشارت إلى أنَّها "خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. (blaghat@nazaha.iq)".