المالية تستحدث أكثر من ألف درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ (١٠٢١) درجة".وبحسب البيان جاءت الدرجات، وكالآتي :ـ• وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة / مديرية مجاري محافظة بغداد / الصحوات (٤٧٩) درجة• وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمساحة (١) درجة• وزارة النقل / الهيئة العامة للانواء الجوية (٢٧) درجة• محافظة بغداد / مديرية شباب ورياضة بغداد / الكرخ (١٥٢) درجة• محافظة بابل / المؤسسات البلدية التابعة لمحافظة بابل (١) درجة• محافظة كربلاء المقدسة / المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء المقدسة (١) درجة• محافظة البصرة / مديرية ماء البصرة (٢٩٣)• محافظة واسط / دائرة العمل والتدريب المهني (٢٦) درجة• محافظة ديالى / دائرة المباني (١)• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة البصرة (٣٥) درجة• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة الكوفة (٣) درجة• هيئة النزاهة / (١) درجةوأضاف أن "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٢١٢) لسنة ٢٠٢٣ ، واحكام المادة ٤٥ خامسا من قانون الادارة المالية العامة ".وأشار الى "تعديل الدرجات المستحدثة لمحافظة البصرة / مديرية ماء البصرة ، لتصبح (٢٩٣) بدل (٢٩٦) استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٢٨٢ لسنة ٢٠٢٣ ، وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ٢٢٢٦٤/٥/١/١٠ في ٢٠٢٣/٥/١٨ ".