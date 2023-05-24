السومرية نيوز - محليات



تظاهر العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع، قرب البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء، وسط بغداد، اليوم الأربعاء، للمطالبة يطالبون بـ"الإنصاف في الموازنة".

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع بصفة مدني فئة (399)، نظموا تظاهرة امام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.



وطالب المتظاهرون، وفق مراسلنا، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإنصافهم وتضمينهم في الموازنة أسوة بأقرانهم في باقي التجمعات، وذلك لإكمال إجراءات تعيينهم.