لاقترافه جريمة الاختلاس.. الحبس لمدير في إحدى شركات وزارة الصناعة

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بحبس مدير مصنع القطنيَّة العائد للشركة العامَّة لصناعات النسيج والجلود، مبيِّنةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة إخـراج مــواد بأكـثر من ربع مليار دينارٍ من معـمل خيـاطة بـغـداد إلى مصنع القطنية؛ بغية بيعها في الأسواق المحليَّة".وتابعت أنَّ "الحكم جاء إثر تنفيذ فريقٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد التابع لهيئة النزاهـة عمليَّة ضـبطٍ لمدير المصنع وثلاث عجـلات حمـلٍ مُحمَّلـة بالقماش الـباكـستـاني داخـل معــمـل خـيـاطـة بـغــداد، و(3) مـن سـائـقي الـعـجـلات، وأصـل المُذكَّرات الصادرة عن مصنع القطنيَّة بتوقيع المُدير المُتضمِّنة نقل القماش بدون مُسوِّغٍ أو سببٍ يُذكَرُ، فضلاً عن ضبط سجل الصادر في المصنع مع أصل معاملة استدراج العروض، إذ تبيَّن تزوير كتب تسهيل مهمَّة لسائقي العجلات التي تمَّ إبرازها من قبل مدير المصنع، وتوقيعه معاملة وهميَّة".وأضافت انَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة ومحضر الضبط الذي نظَّمته مُديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحــبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي".