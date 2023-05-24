اجتماع وزاري يناقش أوضاع السجون ومشكلات إدارتها

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوّات المسلّحة محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره؛ ممثلو وزارتي الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلو الادّعاء العام والإشراف القضائي، وأعضاء المجلس".وخُصّصت الجلسة بحسب البيان "لمناقشة أوضاع السجون ومشكلات إدارتها، بطلب من دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل".وناقش المجلس "وضع السجون واستعراض المشكلات فيها، ووضع المعالجات لها، والعمل على تأكيد ملاءمتها لوظيفتها وحمايتها، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحّدة في هذا الملفّ المهم".وقد جرى "الاستماع إلى مداخلات الوزارات المعنية بهذا الملف، التي تركزت على موضوع تأهيل النزلاء، خاصّة المحكومين بالأحكام المشمولة بالتأهيل، والتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارات العدل والصحة والداخلية، في ما يتعلق بملفّ السجون".