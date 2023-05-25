نينوى.. الحكم بالسجن 7 سنوات بحق مدان بجريمة الابتزاز الإلكتروني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محكمة الجنايات في نينوى اصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان بالابتزاز الالكتروني على ضوء ادلة قانونية معتبرة والمتمثلة بأقوال المشتكية والشهود وقرص الفيديو والصور واعترافه الواضح والصريح في دور التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية".واضاف ان "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة ٤٣٠/ ١ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ منه".