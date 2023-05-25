تخص الامتحانات الوزارية.. مرشحات مواقع التواصل تثير الجدل في العراق والتربية تعلق

ونشرت بعض مواقع التواصل مؤخراً، مرشحات لأسئلة قبيل انطلاق الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية، تدعي أنها ضمن الأسئلة الوزارية، بهدف استغلال الطلبة وبيعها لهم.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو اجتهاد شخصي من بعض التدريسيين والمعلمين بهدف مساعدة التلاميذ والطلبة على اتقان المنهج ومعرفة الطرق الوزارية في وضع الأسئلة الامتحانية معتمدين بذلك على الأسئلة الوزارية للأعوام الدراسية الماضية، نافياً وجود أي صلة لها بالأسئلة الوزارية الأصلية ضمن أي مرحلة دراسية، بحسب الصحيفة الرسمية.وبين أنَّ المرشحات تهدف عادة إلى تسهيل قراءة التلاميذ والطلبة وتعويدهم على آلية الدراسة خلال مدة الامتحانات الوزارية، لافتاً إلى عدم وجود أي صلة للمواقع التي تروج تلك المرشحات الوزارية بأي مديرية في وزارة التربية.وأكد السيد أنَّ الوزارة تتبع آليات محكمة للحفاظ على سرية الأسئلة الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية وتحقيق الشفافية للمشاركين في الاختبارات من أجل تعزيز الثقة بالامتحانات العامة التي تحدد وترسم مصير ومستقبل التلاميذ والطلبة.