السومرية نيوز – امن



أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بالإعدام ضد مدان بارتكاب جريمة قتل العام الماضي.



وذكر اعلام المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد متهم تمت إدانته بقتل شرطي وإصابة آخر رميا بالرصاص باستخدام رمانة يدوية أثناء محاولة اعتقاله منتصف العام الماضي بمدينة الناصرية".