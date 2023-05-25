ذي قار.. وضع حجر الأساس لسبعة مشاريع جديدة وافتتاح سبعة أخرى

وقال الغزي في بيان إنه "وضع حجر الاساس لسبعة مشاريع جديدة للبنى التحتية في قضاء البطحاء، وافتتح سبعة مشاريع منجزة على حساب المحافظة - تنمية الاقاليم".وأضاف أن "المشاريع الجديدة تستهدف البنى التحتية بالدرجة الأولى وشملت 3 منها مشاريع صرف صحي وتعبيد الطرق، ومشروع للماء وآخر للكهرباء وملعباً ومشروعاً للطرق الريفية".وتابع أن "المشاريع المنجزة والتي تم افتتاحها هي 7 مدارس، 5 منها تم انجازها على حساب تنمية الاقاليم، والمتبقية كانت مشاريع وزارية متلكئة لسنوات".