بعدما اثارتها السومرية.. إعفاء معلمتين إثر سحب الدفاتر الامتحانية قبل الموعد المحدد

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "بناءً على ما اجاء بمذكرة عضو اللجنة الفرعية للامتحانات (محمود سعيد محمد) اثناء زيارته الى المركز الامتحاني المرقم (11) مركز (مدرسة اشبيلية الابتدائية)، وبعد التأكد من قيام المراقبتين في المركز الامتحاني، (أسيل أحمد خميس) معلمة بمدرسة (التسامي الابتدائية)، و (ندى مشرق عبد الحميد) معلمة مدرسة (البشائر الابتدائية)، الأساسية بسحب الدفاتر الامتحانية من التلميذات قبل موعد المحدد".وأضافت، "تقرر إعفائهما من المراقبة واحالتهما للتحقيق، حسب هامش المدير العام بتاريخ 2023/5/24، على أصل مذكرة عضو اللجنة الفرعية (محمود سعيد محمد)، ويُنفذ من تأريخ صدوره".الوثيقة أدناه: ـ