السجن المؤبد بحق اثنين من كبار تجار المخدرات في النجف

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جنايات النجف الاشرف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من كبار تجار المخدرات خلال اسبوع واحد".وأشارت الى ان " المتهمين يعدان من كبار تجار المخدرات وأحدهما تاجراً دولياً".