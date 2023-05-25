العقابي: جماعة القربان وأصحاب القضية غريبة عن المذهب الشيعي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد الصاروخ الإيراني.. واشنطن تحذر من "تهديد جدي"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457093-638206319271542408.png
العقابي: جماعة القربان وأصحاب القضية غريبة عن المذهب الشيعي
محليات
2023-05-25 | 15:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,583 مشاهدة
اعتبر رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي، اليوم الخميس، ان جماعة "القربان وأصحاب القضية" جماعات غريبة عن المذهب الشيعي.
وقال العقابي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "جماعة القربان وأصحاب القضية جماعات غريبة عن المذهب الشيعي، على الرغم من ظهور جماعات المهدوية ولكنها غابت لعدة قرون في المذهب الشيعي".
وأضاف: "توصيف أصحاب القضية هم جماعة يؤمنون بان الصدر هو الامام المهدي، ولكن مقتدى الصدر كان واضح في الوقوف ضدهم على الرغم من كل المحاولات السابقة الا ان موقف الصدر هذه المرة كان حازما في رفضهم والتصدي لهم والقرارات الأخيرة كانت صارمة"، مبينا ان "الحركة الصدرية اكثر من تأذى من أصحاب القضية بشكل مباشر والمفروض ان يتم تكريم كل من وقف ضدهم".
وأشار العقابي الى انه "لا نستطيع الجزم في ارتباطهم بجهات خارجية وسياسية على الرغم من تأكيد الصدر على ذلك خلال زيارة قبر والده واعتقد انهم فسروا القضية المهدوية وتفسير الصدر بشكل خاطئ وهذه الفئة تنشأ في بيئة من الفقر والجهل".
وبين: "اما جماعة القربان فان التدخل الخارجي في قضية ظهورهم قد يكون ضعيفا ولكن السكوت عنهم قد يكون سببا في ظهورهم ويجب ان تكون هناك لجنة انضباط من قبل الحوزة تتابع وتسيطر على هذه الجماعات وقضية ظهورهم والقضاء عليهم".
ولفت العقابي الى ان "المؤسسات الدينية والإعلامية والحكومية يجب ان تقف صفا واحدا في القضاء على هذه الجماعات بالقضاء على رؤوسها"، موضحا ان "الحكومة ضعيفة ولا تستطيع ان تقف في وجه هذه الجماعات ما لم يكن هناك تعاون من الجهات الدينية لعدم السماح بظهور وانتشار هذه الجماعات المنحرفة".
وتابع "هناك مؤامرة خارجية وداخلية وقد تكون من جهة دينية داخلية تريد ان تحقق مكاسب من خلال ظهور هذه الجماعات الضالة".
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
محليات
خاص السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.59%
03:48 | 2023-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2023-05-24
تحديد موعد التصويت على مشروع الموازنة
اقتصاد
25.51%
18:05 | 2023-05-24
تحديد موعد التصويت على مشروع الموازنة
18:05 | 2023-05-24
تسجيل اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق خلال 2023.. سحب يد معلم (وثيقة)
محليات
24.78%
04:41 | 2023-05-25
تسجيل اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق خلال 2023.. سحب يد معلم (وثيقة)
04:41 | 2023-05-25
مختصون يعلقون والتربية ترد.. أسئلة اللغة العربية للسادس الابتدائي تثير الجدل في العراق
محليات
22.12%
03:01 | 2023-05-24
مختصون يعلقون والتربية ترد.. أسئلة اللغة العربية للسادس الابتدائي تثير الجدل في العراق
03:01 | 2023-05-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-24
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
لقطات
صنع في العراق.. إنتاج المحولات الكهربائية | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-24
لقطات
صنع في العراق.. إنتاج المحولات الكهربائية | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-24
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.