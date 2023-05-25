العقابي: جماعة القربان وأصحاب القضية غريبة عن المذهب الشيعي

وقال العقابي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "جماعة القربان وأصحاب القضية جماعات غريبة عن المذهب الشيعي، على الرغم من ظهور جماعات المهدوية ولكنها غابت لعدة قرون في المذهب الشيعي".وأضاف: "توصيف أصحاب القضية هم جماعة يؤمنون بان الصدر هو الامام المهدي، ولكن مقتدى الصدر كان واضح في الوقوف ضدهم على الرغم من كل المحاولات السابقة الا ان موقف الصدر هذه المرة كان حازما في رفضهم والتصدي لهم والقرارات الأخيرة كانت صارمة"، مبينا ان "الحركة الصدرية اكثر من تأذى من أصحاب القضية بشكل مباشر والمفروض ان يتم تكريم كل من وقف ضدهم".وأشار العقابي الى انه "لا نستطيع الجزم في ارتباطهم بجهات خارجية وسياسية على الرغم من تأكيد الصدر على ذلك خلال زيارة قبر والده واعتقد انهم فسروا القضية المهدوية وتفسير الصدر بشكل خاطئ وهذه الفئة تنشأ في بيئة من الفقر والجهل".وبين: "اما جماعة القربان فان التدخل الخارجي في قضية ظهورهم قد يكون ضعيفا ولكن السكوت عنهم قد يكون سببا في ظهورهم ويجب ان تكون هناك لجنة انضباط من قبل الحوزة تتابع وتسيطر على هذه الجماعات وقضية ظهورهم والقضاء عليهم".ولفت العقابي الى ان "المؤسسات الدينية والإعلامية والحكومية يجب ان تقف صفا واحدا في القضاء على هذه الجماعات بالقضاء على رؤوسها"، موضحا ان "الحكومة ضعيفة ولا تستطيع ان تقف في وجه هذه الجماعات ما لم يكن هناك تعاون من الجهات الدينية لعدم السماح بظهور وانتشار هذه الجماعات المنحرفة".وتابع "هناك مؤامرة خارجية وداخلية وقد تكون من جهة دينية داخلية تريد ان تحقق مكاسب من خلال ظهور هذه الجماعات الضالة".