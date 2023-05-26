ضبط 5 حاويات تحمل مواد كيميائية "خطرة" بكمرك أم قصر الجنوبي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مركز كمرك ام قصر الجنوبي تمكن من ضبط (5) حاويات لمواد كيميائية (خطرة) وحاوية واحدة لملابس نسائية جديدة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".وأوضحت أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الميناء وبإسناد من شرطة الكمارك".