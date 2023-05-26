البصرة تكشف اخر تطورات الحمى النزفية: 3 وفيات و23 إصابة

وقال التميمي في حديث لـ السومرية، إن "عدد الإصابات بالحمى النزفية في محافظة البصرة بلغ 23 إصابة، بعضهم من محافظات أخرى".وأضاف، أن "أغلب المصابين تماثلوا للشفاء، والوفيات قليلة جداً"، مبينا أن "المحافظة سجلت 3 حالات وفاة فقط بالحمى النزفية".وأشار مدير عام صحة البصرة الى، أن "الأشخاص المتوفين كانوا في حالة صعبة جداً، كونهم لم يراجعوا المستشفيات عند الإصابة".ولفت التميمي الى، أن "مستشفيات البصرة جاهزة لاستقبال المصابين"، مشيرا الى أن "منظمة الصحة العالمية تقييمها جيد للوضع الصحي في المحافظة".وأوضح، أن "علاج الحمى النزفية وقائي أكثر مما هو علاجي"، مشددا على "منع الذبح العشوائي للحيوانات، وتنظيم نقل المواشي بين المحافظات".ويوم أمس الخميس، أكدت وزارة الصحة، أن مستوى الإصابات بمرض الحمى النزفية في العراق في انخفاض مقارنة بالأعوام السابقة، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن" مرض الحمى النزفية متوطن ليس في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط وأغلب بلدان العالم منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي"، مبينا، أن" أغلب دول الجوار تسجل إصابات بمرض الحمى النزفية".وأضاف، أن" مستوى الإصابات في انخفاض في العراق إذا ما تم مقارنتها بالأعوام السابقة ولكن يجب الانتباه إلى الأعراض المبكرة وخصوصا الأشخاص الأكثر عرضة وتركيزنا يكون على مربي الماشية والجزارين".وتابع البدر "نطمئن المواطنين بأن وزارة الصحة ومن خلال فرق الرقابة الصحية تعمل على متابعة هذه الحالات بالتعاون مع الجهات الأمنية وأيضا الحالات التي تكتشف في مرحلة مبكرة وهناك ردهة مخصصة للحالات الوبائية في كل مستشفى في العراق"، لافتا إلى، أن" أغلب الحالات التي تم استقبالها في مؤسساتنا الصحية تلقت الرعاية الصحية الكاملة وتماثلت للشفاء التام بعد تقديم البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة".ودعا البدر" المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة وشراء اللحوم من المحلات المجازة لاحتواء الإصابات ومنع ارتفاعها، مشددا على ضرورة اعتماد المصادر الرئيسة للمعلومة وعدم تناقل الأخبار المغلوطة والتي تعمد إلى التهويل وإثارة الرعب في المجتمع"، مؤكدا، أن" وزارة الصحة ملتزمة بخطاب إعلامي شفاف وكذلك باقي المؤسسات الحكومية".