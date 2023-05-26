التعليم الاهلي.. تكاليف باهظة والاف الخريجين بدون فرص عمل

تكاليف باهظة تصل الى اكثر من تسعة ملايين دينار سنويا وبمجموع درجات ضئيل ابرز ما يحتاجه الطالب للحصول على شهادة جامعية ما تسبب بتراكم في اعداد الخريجين مع غياب لفرص العمل والتي لايحصل عليها الا من يمتلك الواسطة اوالمحسوبية.عدم التزام بعض المؤسسات التعليمية الاهلية بقوانين التعليم العالي افقدها هويتها الرصينة قبل ان تصبح دكاكين لامتصاص اموال العراقيين حسب مختصين.