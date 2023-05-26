وقال الدنيناوي خلال خطبة اليوم الجمعة: "أقول للقوم الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية، أقول لهم لا تصريحاً بل تلميحاً، والحرب أصبحت عقائدية، وأقول عن مقتدى الصدر لهم: إذا رأيت نيوب الليث بارزةً .. فلا تظن بأن الليث مبتسمُ (ديروبالكم)".وأضاف: "سيبقى أبناؤك يا سيدي ومولاي يا محمد الصدر في خدمته وتحت طاعته، وهل يكرم المرء إلا في ولده، فلا نسلمه والله إلا ونحن تحت التراب، قد وفينا لك بدمائنا وأرواحنا وهو أقل القليل، ونسأل الله لنا سرعة اللقاء بك يا محمد الصدر ونجليك، والتشرف بشفاعتك إنه سميع مجيب".