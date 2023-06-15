جريمة تهز بغداد.. مقتل شاب عشريني إثر خلاف على تسعيرة مولدة

وقال مراسلنا، أن "خلافاً نشب بين شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وصاحب مولدة أهلية بمنطقة المنصور، أدى لمقتل الشاب بعد طعنه 3 طعنات بالسكين".وأضاف، أن "الجريمة حصلت نتيجة الخلاف على تسعيرة المولدة، وهو ما دفع صاحب المولدة لتنفيذ جريمته"، مبيناً أن "الشاب يدرس بإحدى الكليات الجامعية، وطالب صاحب المولدة بتوفير الكهرباء لإكمال قراءته من أجل الامتحان".وأشار مراسلنا الى، أن "صاحب المولدة قام بتسليم نفسه الى الجهات الأمنية".