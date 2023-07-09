خبر وفاة اياد علاوي يشعل مواقع التواصل ومكتبه يصدر توضيحاَ

وذكر مكتب علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة تناقلت خبراً عن وفاة اياد علاوي".وأضاف، "اننا اذ نؤكد ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة وان اياد علاوي يتمتع بصحة جيدة والحمدلله، فإننا لانستغرب من نشر هذه الاشاعات والاخبار الكاذبة بين حينٍ واخر والتي تروج لها جهات مخابراتية دولية واقليمية في محاولةٍ للنيل من الشخصيات الوطنية".وأهابت بـ"وسائل الاعلام المهني الحر تجنب الاشاعات المضللة".