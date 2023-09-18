رئيسا القضاء والنزاهة يبحثان التعاون بمكافحة جرائم الفساد وآليات استرداد أموال الدولة

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والكادر الاداري المتقدم في الهيئة، وبحث معهم التعاون والتنسيق بين القضاء والهيئة في مكافحة جرائم الفساد المالي والاداري وآليات استرداد أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري".