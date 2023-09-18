تظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة وسط البصرة للمطالبة بتعديل هذا القانون (صور)

وقال مراسلنا في محافظة البصرة، إن "العشرات من ذوي الإعاقة تظاهروا امام مكتب مجلس النواب في منطقة الساعي وسط البصرة للمطالبة بتعديل قانون هيئة ذوي الاعاقة 38 وانصاف هذه الشريحة المهمشة".وطالب متظاهرون بـ"إعادة النظر في القوانين الخاصة بهم"، مؤكدين أنهم "يتقاضون أضعف الرواتب، ولا يستطيعون العمل".وشددوا على "ضرورة تفعيل المادة 38 الخاصة بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".