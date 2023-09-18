التربية تنشر رابط تعديل معلومات المتقدمين على التعيين بصفة عقد



السومرية نيوز – محليات





نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، رابط تعديل معلومات المتقدمين على التعيين بصفة عقد.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رابط تعديل معلومات المتقدمين على التعيين بصفة (عقد) على استمارة التعاقد في المديريات العامة لمحافظات ( كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، المثنى، ذي قار، ميسان، صلاح الدين، نينوى، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة) ولليوم الاثنين (فقط) الموافق ١٨ ايلول الجاري".