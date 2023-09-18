إنهاء تكليف وكيلين ومستشارين اثنين في وزارة التربية (وثيقة)



السومرية نيوز - محليات



قررت وزارة التربية، إنهاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية، فضلا عن مستشارين تربويين اثنين.

وبحسب وثيقة صادرة من وزير التربية ابراهيم الجبوري، وحصلت عليها السومرية نيوز، فقد تقرر إنهاء تكليف "عادل ناجح عباس محمد الفتلاوي" من مهام وكيل الوزارة للشؤون العلمية، و"فلاح محمود احمد القيسي" من مهام وكيل الوزارة للشؤون الادارية، و"اميد مصطفى عبد الله مصطفى" من مهام المستشار التربوي بالوزارة، و"صفاء لفته يونس صالح" من مهام المستشار التربوي في الوزارة.