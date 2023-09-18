"محترقة ومقيدة اليدين".. العثور على جثة مجهولة الهوية في البصرة

وقال مراسلنا، إن "قوة أمنية عثرت على جثة فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ١٥ الى ٢٠ سنة جثة محترقة ومقيدة اليدين بواسطة قطعه قماش ترتدي دشداشة".وأضاف أن "الجثة وجدت مرمية على طريق محمد القاسم على بعد 2 كم عن مركز البصرة".