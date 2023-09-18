بعد هجوم اليوم.. طالباني يطالب بغداد بعدم السماح بالاعتداءات

طالب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، الاثنين، الحكومة العراقية بالقيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية أرض العراق وكردستان وعدم السماح بالاعتداءات، معرباً عن ادانته للهجوم على مطار زراعي في محافظة السليمانية.



وقال طالباني في بيان، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار اربات الزراعي في سليماني حيث استشهد وجرح ستة شجعان من بيشمركة كردستان".



وأضاف "من الواضح أن هذا العمل الإجرامي فوق حدود إقليم كردستان والعراق وهو جزء من الخطط التي تهدف إلى تدمير السلام والاستقرار في المنطقة الكردية وخاصة حدود سليماني"، لافتاً الى انه "بسبب تزايد هذه الانتهاكات يجب أن تتحمل مسؤولية جميع الأطراف السياسية في المنطقة المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كردستان من الأعداء والأعداء".

وطالب طالباني بـ"وقف هذه الاعتداءات فورا"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"القيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية أرض العراق وسماءه وكردستان وعدم السماح بهذه الاعتداءات".



وتابع "نطلب من جميع أصدقائنا ودول العالم وكل المناضلين من أجل الحرية أن يكون لهم موقف جاد ودعمنا لوقف هذه الأعمال الإرهابية، نحن الكرد الذين كنا زعيم محاربة الإرهاب في السنوات الماضية وضحينا بتضحيات كبيرة، لا يمكننا أن نتمكن من ذلك استهدف هذا الإرهاب.

شعب كردستان المحب".