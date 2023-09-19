وثيقة متداولة تزعم الافراج عن "حكمت العاني" المدان بقضية اغتصاب طفلين.. ما حقيقتها؟

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الادعاء المتداول غير صحيح، إذ أن الوثيقة المرفقة قديمة تعود لعام 2020، وهي تخص محكمة الاستئناف في (نواكشوط/موريتانيا) ولا علاقة لها بالعراق".وبحسب التقنية، "تعود الوثيقة لأمر أصدرته المحكمة في حينها بالإفراج عن إعلامي ومدون يدعى (الحسن ولد لبات)، وذلك وفقًا لمواقع عربية سبق أن نشرت الوثيقة".يأتي تداول هذا الادعاء بعد أن حكم القضاء العراقي على رجل الدين (حكمت العاني) مدى الحياة على خلفية ادانته باغتصاب طفلين في إحدى مساجد مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.وظهر نجل (العاني) بمقطع فيديو طالب فيه السلطات بإعادة التحقيق مؤكداً على براءة والده، واستغراب ذويه من سرعة صدور الحكم بحقه.كما وظهرت زوجة العاني عبر مقطع فيديو طالبت من خلاله إعادة التحقيق بالقضية، وبسحب كاميرات المرقبة المتواجدة في المسجد.