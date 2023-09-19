التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة ضمن المقاعد الشاغرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "أعلنت تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2024/2023 للقناتين العامة وذوي الشهداء ضمن المقاعد الشاغرة"..وأضاف البيان، أن "نتائج تعديل الترشيح المنشورة فيتضمنت قبول (895) طالبا موزعين على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".فيما تضمنت نتائج قبول طلبة السنة السابقة (490) طالبا توزعوا على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل، وفق البيان.وأكدت أن "الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".