اصدار احكام بالاعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي مجزرة الجيايلة في ديالى



السومرية نيوز – محليات



اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية، ان "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين".



وأضاف أن "حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".