محافظة عراقية تعطل دوام الغد وتعلن إنذاراً للشرطة

وذكر بيان لديوان محافظة نينوى، ورد لـ السومرية نيوز، أن الجبوري "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق ٢٠ تشرين الثاني؛ بسبب سوء الأحوال الجوية باستثناء طلبة السادس الإعدادي ممن لديهم امتحانات والدوائر الخدمية".ووجه، بأن "تكون الشرطة والدفاع المدني والصحة ومدراء الوحدات الإدارية في حالة إنذار"، مطالباً الأهالي "بتقليل حركتهم قدر الإمكان حفاظا على سلامتهم".