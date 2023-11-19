طلبة السادس استثناء.. عطلة يوم غد في الديوانية

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن الشهد "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق 2023/11/20 في المؤسسات الحكومية".واستثنى القرار "الدوائر الامنية والصحية وطلبة السادس الاعدادي الذين تجرى لهم امتحانات وزارية".