كميات الأمطار الهاطلة على العراق خلال 24 ساعة



السومرية نيوز – محليات



أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن كميات الأمطار التي سقطت في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأدناه جدول بكميات الأمطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية: