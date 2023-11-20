أمن دبي يعتقل شابا عراقيا انتقد فيضان شوارع المدينة بعد المطر (فيديو)

فبعد ان نشر مقطع فيديو على موقع "تيك توك" يتحدث فيه عن غرق شوارع مدينة دبي نتيجة الأمطار، سرعان ما تحركت قوات الأمن في المدينة صوب الفندق الذي يقطنه وبادرت الى اعتقاله بتهمة الإساءة للمدينة، خاصة وأن الفيديو الذي قام بنشره أصبح "تريند" على مواقع التواصل.وتحدث مقربون من الشاب باسم، عن جهود أهله في متابعة القضية وتوكيل محامين لغرض إطلاق سراحه، فضلا عن مخاطبة السفارة والجهات الرسمية على أمل الإفراج عنه، إلا أن باسم مازال معتقلا لدى السلطات الإماراتية، بحسب ذويه.أدناه الفيديو الذي قام بنشره على "تيك توك":