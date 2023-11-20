الدفاع المدني ترصد 2517 مبنى آيلاً للسقوط في العراق

وأوضح مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، أنَّ "اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية تمكنت من تحديد 2517 بناية آيلة للسقوط في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى "تصنيف تلك البنايات لتحديد خطورتها إلى ثلاثة أصناف، الأول يخص البنايات الأكثر خطورة التي يجب إخلاؤها من الساكنين وهدمها، أمّا الصنفان الثاني والثالث فيضمان البنايات التي يمكن إعادة تأهيلها وإصلاح الأضرار فيها".ولفت إلى أنَّ "هناك إجراءات مشددة من قبل الوزارة للحد من حوادث سقوط الأبنية أو استخدام المواد المخالفة التي تتسبب بزيادة حوادث الحرائق، مثل (الساندويتش بانل)، لذا وجهت بإزالة جميع الأبنية التي تستخدم تلك المواد"، منوهاً بأنَّ "عدد المخالفات التي رصدتها المديرية خلال العام الحالي بلغ 1520 مخالفة لشروط السلامة والأمان التي حددتها مديرية الدفاع المدني".واكد ان "رفع البعض منها من خلال فرق التفتيش التابعة للمديرية عن طريق جولاتها التفتيشية المستمرة للمخازن والمحال والأبنية الحكومية وأبنية القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين".ونبّه كاظم إلى أنَّ سبب انهيار الأبنية يعود إلى نوعية البناء أو الطرق غير السليمة المستخدمة، مشدداً على دور البلديات في مختلف الرقع الجغرافية بمتابعة أعمال البناء، محملاً في الوقت نفسه المهندس المقيم جزءاً كبيراً من المسؤولية.