الأمطار تحوّل شوارع البصرة إلى بحيرات (فيديوهات)

وتجولت عدسة السومرية وسط الشوارع الغارقة بمياه الأمطار، مُظهرة حجم المعاناة التي يمر بها الأهالي؛ نتيجة نقص شبكات الصرف الصحي وتهالك الموجود منها، فضلا عن انتشار البرك الطينية ودخول المياه إلى بعض المنازل.