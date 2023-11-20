رئيس المحكمة الاتحادية لنقيب الصحفيين: ما قدمته الصحافة العراقية محط اعتزاز وفخر

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود أشاد بالصحافة العراقية والأسرة الصحفية ودورها الفاعل في بناء مجتمع ديمقراطي حر يدافع عن القيم والمفاهيم الوطنية العراقية التي تسهم في بناء البلد وتعزيز تقدمه ووحدته ".واكد عبود، خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان "ما قدمته الصحافة العراقية خلال العقدين الأخيرين انما كان محط اعتزاز وفخر للسلطات القضائية ولعموم ابناء الشعب العراقي مما جعل العالم ينظر الى هذا البلد كأحد اسس القيم والمفاهيم المتطورة مؤكدا دعمه الكامل لمسيرة الصحفيين العراقيين وتضحياتهم والتي قدموها في سبيل بناء العراق والحفاظ على وحدته ".من جانبه اشاد نقيب الصحفيين العراقيين، بـ"الدور البارز والداعم للقضاء العراقي ممثلا بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وما قدمه من دعم كبير لعمل الصحافة العراقية ومؤسساتها ودعم حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الاطر الدستورية التي تحمي المجتمع من خلال رؤية واضحة لمفاهيم الفصل بين السلطات الثلاث في العراق واستقلاليتها".واكد، "دعم الاسرة الصحفية العراقية للقضاء العراقي بكل مفاصله وبما يضمن تحقيق العدالة ووحدة العراق وشعبه ".