بقوة 3.5 درجات.. هزة أرضية تضرب بغداد

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية جنوب شرق العاصمة بغداد".وأضافت، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:02:12 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجات وتبعد (35) كم جنوب شرق العاصمة بغداد".وأشارت الى "شعور المواطنين بالهزة ولم ترد أي خسائر تذكر"، داعية "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".