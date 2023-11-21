مصرع كادر تعليمي وثلاثة أطفال بحادث سير في البصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري تقدم بالتعازي والمواساة في الحادث الأليم الذي اودى بحياة عدد من معلمي ومعلمات مدرسة الابراهيمي في سفوان".وبحسب البيان، ان "حادث السير المروع الذي تعرض له مركبة الكوادر التعليمية التابعة للمدرسة انتهى إلى وفاة 10 من منهم ومعهم 3 من اطفالهم، واصفاً ما حصل باللحظة الحزينة التي لا تكفيها الكلمات".ووجه وزير التربية، مدير تربية محافظة البصرة للتواصل مع ذوي الضحايا وتقديم كل اشكال الدعم والعون لهم، فضلاً عن ايفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في عزائهم.