لمدة 3 أيام.. البصرة تعلن الحداد على أرواح الضحايا التربويين

وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيدانيّ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظ البصرة أعلن الحداد العام في المحافظة على أرواح حادث السير الذي وقع على طريق سفوان - أم قصر وراح ضحيته عدد من معلمي وطلبة مدرسة الإبراهيميّ".وتابع العيدانيّ: إن "الحداد العام يبدء من اليوم 21 تشرين الثاني 2023 ولمدة ثلاثة أيام".