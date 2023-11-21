بغداد.. الإعدام بحق مدانين اغتالا ضابطا أمنيا

وذكر المركـز الإعلامي لمجلس القضـاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين نفذا هذه الجريمة إثناء عودتـه إلى منزله مـن خـلال اعتـراض سيارته فـي منطقـة الإسكان غرب العاصمة بغداد بإطلاق النار عليه".وأضاف أن "الحكم صدر بحقهما استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ / هـ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".