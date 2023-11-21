ثلوج تغطي شمالي العراق (صور)



السومرية نيوز - محليات



شهدت محافظة دهوك بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق من المحافظة.



وغطت موجة الثلوج الأولى من شتاء 2023 جبل گارە في العمادية شمال شرقي دهوك، والمنطقة المحيطة به.



وأظهرت لقطات متداولة حصلت عليها السومرية نيوز، الثلوج التي توشح بها سد "بيدوهي" وجبل "گاره".



الصور ادناه: