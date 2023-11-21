انتشال جثة قاصر من نهر فرعي في ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة طفل بعمر 12 عاما من نهر فرعي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "تم انتشال جثة طفل بعمر 12 عاما قضى غرقاً في نهر فرعي بقضاء النصر شمال الناصرية".

وأضاف، انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي للتعرف على هويتها".