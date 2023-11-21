الرشيد يصدر تنويهاً للراغبين بشراء الدولار

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، تنويهاً للمسافرين الراغبين بشراء الدولار.

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعلن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الثلاثاء الموافق ٢١تشرين الثاني الساعة الثامنة مساءً".

