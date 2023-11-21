بمطار بغداد.. الإطاحة بمسافر بحوزته 30 بطاقة "ماستركارد" معدة للتهريب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مديرية منفذ مطار بغداد الدولي من القاء القبض على مسافر عراقي بحوزته بطاقات ماستر كارد عددها (30) بطاقة مخبأة دون التصريح عنها".وأضافت، ان "عملية الضبط تمت بالتعاون المشترك بين الكمارك وشرطة الكمرك ومكتب جهاز المخابرات الوطني من خلال التفتيش الدقيق"، مشيرة الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالتهم الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الاجراءات القانونية".