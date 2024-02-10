الوقف السني يعلن موعد شعبان

وذكر بيان للديوان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن ان يوم غد الأحد الموافق 11 شباط 2024 هو أول أيام غرة شهر شعبان للعام الهجري 1445".يذكر أن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، كان قد حدد يوم الاثنين المقبل، أول أيام شهر شعبان.