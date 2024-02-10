المياحي يلتقي الشبلي: تعاون لمستقبل اجمل لواسط

كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، بعد لقائه الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، عن تعاون لمستقبل اجمل للمحافظة.





وكتب المياحي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "مع الحاج شبل الزيدي في زيارة عمل وتعاون لمستقبل اجمل لواسط" وصوت مجلس محافظة واسط، قبل أيام، على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط، لولاية جديدة.